Chiusura emporio solidale: interrogazione Pd e Vercelli per Maura Forte

Chiusura emporio solidale: interrogazione dei consiglieir comunale di Pd e Vercelli per Maura Forte.

Che scrivono: Lo scorso 5 marzo l’associazione O.S.VER. ODV comunicava di aver chiesto di poter vaccinare presso l’ASL locale i propri volontari operativi e impegnati nelle tante attività sociali e assistenziali, in particolare presso l’emporio solidale che raccoglie e distribuisce viveri alle persone in difficoltà, affermando che “In caso di risposta negativa saremo, infatti, costretti alla chiusura dell’emporio per la sicurezza dei nostri volontari”

In data 9 marzo il Presidente comunicava a partire da mercoledì 10 marzo e fino a cessata esigenza la chiusura temporanea dell’emporio solidale, a causa dell’acuirsi del contagio da Covid-19 anche sul nostro territorio “che mette a rischio la salute degli addetti, per la maggior parte in età compresa tra 65 e 81 anni e di conseguenza delle loro rispettive famiglie”.

Considerata l’importanza del servizio offerto dall’emporio solidale nell’ambito delle politiche sociali e a supporto delle persone bisognose e considerato l’incremento dei concittadini che necessitano di tale servizio a seguito delle conseguenze economico-sociali della pandemia da Covid-19

si Interroga il Sindaco e la Giunta per sapere quali azioni si intendano mettere in campo per garantire la riapertura dell’emporio in sicurezza. E se si intenda fare un appello per la ricerca di nuovi volontari che hanno già ricevuto la somministrazione del vaccino o che ricadano all’interno di fasce a minor rischio, valutando l’apertura di un tavolo di collaborazione con le forze associative locali