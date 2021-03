Asfaltatura strade a Gattinara: il programma dei lavori

Proseguono i lavori di asfaltatura delle strade gattinaresi, operazione che l'Amministrazione Comunale ha inserito nel programma di asfaltatura strade degli ultimi anni, con un importante investimento finanziario.

La programmazione puntuale delle asfaltature delle strade va a inserirsi nel piano di generale riqualificazione delle strade cittadine. L'obiettivo degli interventi programmati dall'Amministrazione è quello di garantire adeguate condizioni di sicurezza e comfort della circolazione stradale.

In questo lotto sono interessate dai lavori via Puccini, via Rossini, piazza Formigoni, via Giulio Cesare, via Leoncavallo, via Verdi, via Dalmazia, via Bellinzona, via Chivasso.

«Una delle esigenze più importanti - afferma il sindaco Daniele Baglione – è avere una viabilità in ordine e con questi lavori andiamo a migliorare numerose vie e marciapiedi della nostra città. L’Amministrazione anche quest’anno ha messo a bilancio fondi ingenti per la necessaria manutenzione delle strade che viene effettuata con costanza periodica sulla base di un cronoprogramma puntuale».