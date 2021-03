Codici sconto Amazon: il risparmio che non ti aspetti

Crisi e risparmio. Queste due parole sono molto ricorrenti nel nostro quotidiano da qualche tempo, la crisi è dovuta alla situazione generale nel mondo, creata dalla pandemia di Coronavirus, mentre il risparmio è qualcosa che tutti ricerchiamo in diverse forme. Soprattutto per quello che riguarda le nostre necessità e i nostri acquisti.

Oggi tutti siamo molto attenti agli sconti, alle promozioni e a qualunque iniziativa che possa generare il risparmio. Sia per le spese alimentari che per qualsiasi altro tipo di prodotto abbiamo necessità di acquistare. I più famosi e importanti brand nel comparto della grande distribuzione offrono ogni giorno prodotti per i quali è possibile usufruire di coupon, cashback, sconti e codici sconto; nello specifico vogliamo citare Amazon, uno dei marketplace più conosciuti e utilizzati non solo in Italia ma nel Mondo; dove è possibile trovare a disposizione codici sconto Amazon per svariati prodotti, che permettono un consistente risparmio sugli acquisti.

Ma non è facile accedere a questi codici sconto poiché Amazon non ha creato una pagina dove raggruppa tutti i prodotti che possono essere acquistati con un rilevante risparmio; ma esistono però le inserzioni, ovvero degli annunci che possiamo trovare su determinati siti e conoscere così lei possibilità di pagare un prodotto molto meno del suo prezzo ufficiale, con una percentuale di risparmio a volte anche del 50%.

Come utilizzare i codici sconto

Utilizzare i codici sconto è semplicissimo; la parte più difficile è trovarli; ovvero trovare il prodotto che ci necessità con un codice sconto, per questo dobbiamo tenerci informati e visualizzare tutte quelle pagine in rete che si occupano proprio di pubblicare elenchi dettagliati sui codici sconto; ovviamente bisogna anche sapere con precisione come utilizzarli.

I codici sconto, una volta che abbiamo avuto la fortuna di trovarli, sono applicabili direttamente in fase di acquisto, il metodo è assolutamente semplice. Non sono da confondere però i codici sconto con i buoni regalo che sono tutt'altra cosa. Innanzi tutto per poter usufruire dei codici sconto di Amazon è necessario registrarsi al marketplace, la registrazione è completamente gratuita, e creare così un proprio account. Che utilizzeremo in seguito per effettuare tutti i nostri acquisti.

Lo shopping su Amazon può essere veramente a 360° per la grande varietà di prodotti offerti; dopo aver ricercato i codici sconto che più ci interessano e aver aperto un account su Amazon siamo pronti per utilizzare gli sconti e risparmiare parecchie decine di euro.

Shopping facile e conveniente con i codici sconto

Ma cosa sono i codici sconto? E' presto spiegato: i codici sconto Amazon sono dei codici promozionali messi a disposizione di una lista ben precisa di venditori, per un periodo di tempo relativamente breve, questo è finalizzato a promuovere e pubblicizzare la vendita di determinati prodotti; quando i codici sconto sono disponibili sono inseriti nell'inserzione stessa del prodotto in vendita e sono sempre posizionati sotto il prezzo dell'articolo, come già detto in precedenza Amazon non ha creato una pagina dedicata ai prodotti con codice sconto, quindi individuare tutti gli articoli che possono essere acquistati con risparmio non è semplice, ma vi sono vari canali informativi che sono dedicati proprio alle offerte e ai coupon di Amazon.

Seguendo questi siti è possibile tenersi aggiornati sui codici sconto in maniera costante e produttiva. Utilizzare i codici sconto dicevamo è molto facile, una volta aperta la pagina del proprio account Amazon è sufficiente cercare il prodotto che sappiamo essere scontato e riscattare lo sconto, cliccando semplicemente sulla dicitura che indica il codice, ovvero cliccando sul numero del codice e poi sulla parola “applica”.

E' possibile anche copiare il codice e inserirlo nell'apposito campo prima di completare l'acquisto in modo manuale; una volta fatto questo l'acquisto verrà effettuato con il calcolo in automatico dello sconto.