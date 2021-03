Una pistola a gas e 15 sfere d'acciaio nello zaino: vercellese nei guai

Fermato con una pistola a gas nello zaino e denunciato. Nel tardo pomeriggio di martedì l’attenzione di una Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio, che transitava per le vie cittadine, è stata attirata da un giovane con uno zaino in spalla che camminava lungo la strada.

Un primo controllo ha permesso di appurare che l’uomo, privo di documenti e a suo dire proveniente da Vercelli, non aveva alcun motivo valido per trovarsi in zona , visto anche il Dpcm attualmente in vigore per contenere l’epidemia che impedisce gli spostamenti fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo.

Sottoposto a rilievi fotodattiloscopici per verificarne la corretta identità, è emerso che l’uomo, pur risultando effettivamente residente a Vercelli, rispondeva a diverse generalità alle quali erano abbinati precedenti per reati in materia di droga ma anche per il possesso di altre armi improprie. Alla richiesta del perché avesse detto di chiamarsi in altro modo, l’uomo ha risposto malamente agli operanti riservandosi di giustificarsi solo con l’avvocato.

Oltre alla denuncia in stato di libertà per il porto della pistola, il quarantenne dovrà rispondere anche di falsa dichiarazione a Pubblico Ufficiale sulla propria identità e pagare la sanzione pecuniaria per l’inosservanza del divieto di spostamento.