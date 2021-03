Crescentino, i positivi salgono ancora: mercoledì sono 189

Aumentano ancora i casi positivi dell'area rossa di Crescentino: mercoledì sono 189 le persone positive e 69 quelle in quarantena nella cittadina diventata la prima zona rossa del vercellese. «La crescita non è più esponenziale come la settimana scorsa, ma i numeri stanno ancora salendo rapidamente» spiega il sindaco Vittorio Ferrero nel suo aggiornamento sui social.

«Restrizioni e controlli si sono intensificati - spiega il sindaco - perché è indispensabile rispettare al massimo tutte le prescrizioni per poter fermare i contagi e uscire al più presto da questa situazione».

Intanto il martedì e il giovedì, dalle 14 alle 16, entra in funzione un hot spot per l'esecuzione dei tamponi rapidi: il servizio, viene effettuato gratuitamente nella Palestrina del Calamandrei in piazza Marconi 2, grazie alla collaborazione con Asl Torino 4 e grazie ai medici di base, alla Cri e al Gruppo di Protezione civile. «Verranno fatti circa 30 - 35 tamponi - spiega ancora il sindaco -: il servizio è gratuito e viene offerto su prenotazione da effettuare telefonando alla sede della Cri di Crescentino entro le 19 del giorno precedente. In caso di tampone positivo o dubbio verrà subito svolto anche il tampone molecolare da inviare poi ai laboratori dell'Asl per le analisi. Il servizio è gratuito ed è riservato ai residenti a Crescentino».

Intanto, al Salone Polivalente proseguono le vaccinazioni per gli over 80: entro domenica è prevista la somministrazione della prima dose a tutti gli anziani crescentinesi che avevano fatto richiesta e di gran parte delle 1500 persone del territorio che fanno riferimento al centro vaccinale della cittadina.

«La campagna vaccinale sta entrando nel vivo e io vi invito ad aderire perché insieme a mascherine e distanziamento il vaccino è l'unica arma che abbiamo per sconfiggere il virus» aggiunge Ferrero, rivolgendo anche un invito ai medici in pensione: «Se qualcuno vuole dare la propria disponibilità come vaccinatore me lo faccia sapere e farò da tramite con l'Asl per il disbrigo delle pratiche che ci consentano di potenziare il servizio vaccinale in atto».