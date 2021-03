Dal 15 marzo parte una nuova fase della campagna vaccinale piemontese: il governatore Alberto Cirio ha annunciato che, da lunedì, prenderà il via la fase di l’adesione alla vaccinazione per gli over 70 (fascia 70-79anni).

Le adesioni dovranno avvenire attraverso il portale www.IlPiemonteTivaccina.it.