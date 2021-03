Vaccinazioni: i volontari Osver dovranno aspettare il proprio turno

«Le vaccinazioni vengono programmate secondo criteri di priorità regionali il cui obiettivo è quello di agevolare le operazioni di vaccinazione in modo standardizzato ed equo». Con una breve nota stampa, il direttore generale dell'Asl, Angelo Penna interviene a chiarire tempi e modalità di somministrazione dei vaccini dopo la polemica sollevata dal presidente di Osver, Mino Vittone, che aveva chiesto di vaccinare i volontari dell'associazione che si occupano della gestione dell'Emporio solidale e che, di fronte alla mancata somministrazione dei vaccini, ha optato per la sospensione del servizio.

«Dopo aver concluso la fase 1, dedicata agli operatori sanitari - prosegue la nota dell'Asl - si sta procedendo con la fase dedicata ad ultra 80enni, forze dell’ordine e personale scolastico. La definizione di queste fasi è data non solo rispetto a condizioni di fragilità, ma anche di disponibilità e tipologia di vaccini».

L'Asl specifica che «Pur comprendendo la natura della richiesta, non è possibile quindi derogare disposizioni nazionali e regionali deliberate dalla Struttura Commissariale dell’Unità di Crisi circa le categorie già fissate anche in considerazione del fatto che questo genererebbe non solo confusione rispetto ai criteri di accesso, ma anche un inadempimento rispetto alle Linee Guida regionali».

Anche per i volontari Osver, comunque, il momento della vaccinazione si avvicina: «Nelle prossime settimane prenderà avvio, come da piano regionale, la fase dedicata ai soggetti con meno di 80 anni e quindi il personale volontario che rientra in questa categoria potrà accedere secondo le modalità ormai consolidate - conclude l'Asl, precisando che - l'Azienda, comunque, si rende disponibile all’ascolto e al confronto cercando, ove possibile, di venire incontro alle necessità soprattutto di chi opera al servizio dei più bisognosi e fragili».