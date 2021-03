Iezzi: «Questa Pro Vercelli ha imparato a giocarsela contro tutti»

Roberto Iezzi, una freccia nello scacchiere che Francesco Modesto disegna ogni domenica. Ventun anni (22 a luglio), 15 presenze nella Pro Vercelli allenata da Vito Grieco, che lo aveva cresciuto nella Primavera, 12 in quella di Gilardino, 24 presenze, 1 gol e 3 assist quest'anno. Che sembra proprio l'anno della sua consacrazione (dopo i due anni nella Primavera e i due precedenti, in C.) Da qualche mese uno dei migliori esterni del girone è lui, infatti.

Dimmi di te, innanzitutto.

«Sono nato a Crema, ora vivo a Treviglio con la mia famiglia. Ho una sorella più piccola, è del 2002, che fa atletica a livello professionisti.»

Hobby?

«Nessuno in particolare. Né play station o video giochi, né letture. Mi piacciono le serie tv.»

Però stai studiando ancora.

«Sì, dopo il Liceo Scientifico, che ho frequentato a Vercelli, mi sono iscritto a Economia. Al momento ho dato un solo esame.»

Quando hai pensato che “da grande” avresti potuto coronare il signo di diventare un calciatore professionistico?

«Credo di averci cominciato a credere quando avevo 15 anni. Giocavo negli allievi del Martinafranca, in Puglia. Era la prima volta che vivevo lontano da casa. Arrivammo in finale nazionale. Credo sia stato l'anno più bello della mia vita, anche perché la Puglia è fantastica.»

Sei tifoso di quale squadra e c'è un giocatore di serie A a cui ti ispiri?

«Non sono un tifoso, diciamo che simpatizzo per l'Inter, che è la squadra di mio papà. Come giocatore mi piace Spinazzola, un destro che, come me, gioca anche a sinistra, ma il mio idolo, comunque, resta Maldini.»

Quindi, preferisci giocare a sinistra?

«Direi di sì, ma mi trovo bene anche a destra.»

Tre anni fa, l'allenatore Grieco annuncia che porterà in prima squadra alcuni giovani che ha cresciuto lui: Iezzi, Sangiorgi, Gerbi, De Marino e Della Morte (che però viene ceduto alla Paganese). E' l'inizio, il primo capitolo.

«Lo dico sempre e saremo sempre riconoscenti a Vito: ci ha dato fiducia, eravamo inesperti, usciti dalla primavera, un'altra squadra di C non l'avrebbe fatto.»

Non sei altissimo ma sei veloce. Quando la squadra è sbilanciata in avanti, spesso sei tu l'ultimo uomo che deve impedire eventuali ripartenze.

«Una volta il mister mi ha detto che il fatto di essere piccolo mi ha portato a essere intelligente tatticamente. Comunque, se ho davanti a me un giocatore ben piantato ho imparato ad aggredire. Faccio tanta palestra, insomma mi sono messo sotto.»

Veniamo a quest'anno. Com'è stato il primo approccio con Modesto? Io credo che al di là dei moduli e al di là del gioco – zona, ma marcatura uno contro uno – sia un grande motivatore.

«Mi trovi d'accordissimo, prima delle partite, sia che si giochi contro il Renate o contro una squadra che lotta per non retrocedere, lui ti fa concentrare al massimo. Lo fa in settimana, lo fa prima della partita. È la sua forza e questa forza è diventata la forza di questa Pro Vercelli. Del gruppo.»

Massimiliano Gatto, poche settimane fa, ti ha elogiato. Ha detto che sei cresciuto tantissimo, rispetto a due anni fa. Io dico che sei cresciuto tantissimo anche rispetto alle prime prestazioni.

«E' tutto merito del gioco che abbiamo; non giocassimo così, non avrei opportunità di arrivare all'area avversaria; siamo aggressivi e corriamo tanto, ma, come dice il mister, in avanti.»

Comunque finisca, fino a oggi avete disputato un campionato incredibile. Un campionato così non se l'aspettava nessuno.

«Non se l'aspettava la società, non ce l'aspettavamo noi, i tifosi... poi man mano, abbiamo capito che possiamo giocarcela contro tutti, ma facendo il nostro gioco.»

A Pistoia: una gran bella Pro, nonostante la vittoria di misura.

«È stata una delle nostre migliori prestazioni, l'abbiamo capito soprattutto rivedendo la partita. Tieni presente che il gol di Costantino era valido, non c'era fuorigioco.»

E domenica arriva il Como.

«Sì, arriva la prima della classe. Se vinceranno gli faremo i complimenti, ma noi prima daremo il tutto per 95 minuti giocando come sappiamo. E quindi... quindi vedremo.»