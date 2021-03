Lavarino (Lega): «Dal Pd solo demagogia. Noi lavoriamo per la città»

Arriva a stretto giro la replica del capogruppo del Pd, Romano Lavarino, alle critiche sollevate da Alberto Fragapane (Pd) sui temi caldi della vita cittadina.

leggi anche: IL PD: «UNA GIUNTA ASSENTE SUI GRANDI TEMI»

«Se il capogruppo consiliare del Pd di Vercelli, anziché dilettarsi a scrivere comunicati stampa demagogici, leggesse le convocazioni saprebbe che la Commissione Lavori pubblici, che presiedo, è stata convocata da giorni e si terrà dalle 15 di domani 10 marzo, nel corso della quale non verranno lesinate informazioni, sia ai cittadini, che vorranno seguirne i lavori in streaming, che ai consiglieri entrando nel merito della questione e illustrando quali sono state le motivazioni che ne hanno portato alla chiusura del cavalcavia di via Avogadro di Quaregna, motivazioni che dovrebbero essere conosciute da chi ha amministrato questa città fino al 2019», scrive Lavarino in una nota stampa.

«In ordine invece alla mancata discussione ed approfondimenti sulle altre materia citate nel comunicato stampa a firma dello stesso capogruppo del Pd è appena il caso di ricordare che il Consiglio Comunale ha avuto modo di occuparsene più volte, così come si è occupato della crisi della Cerutti nel giugno del 2020. Problematica che è costantemente nell’agenda di questa maggioranza e che non si risolve con inutili passerelle tra i lavoratori ma con l’interlocuzione tra e con gli Enti che hanno la competenza per affrontare la problematica occupazionale, così come è anche avvenuto alla fine del mese di febbraio con l’incontro tra i sindaci delle due città coinvolte, l’assessore regionale e i sindacati, interlocuzioni che continuano anche senza la luce dei riflettori».