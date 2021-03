Il Pd: «Una Giunta assente, che rinuncia al confronto sui grandi problemi della città»

In queste settimane abbiamo chiesto più volte un confronto con l’Amministrazione Comunale su diversi temi, senza ottenere nessuna risposta da questa Giunta assente, che rinuncia al confronto e al dialogo con noi consiglieri e, soprattutto, con i cittadini in difficoltà, ma che non esita a mostrarsi e ad apparire quando c’è da raccogliere consenso.

Abbiamo chiesto la convocazione di commissioni per approfondire l’insediamento dell’impianto per la produzione di pallet e per discutere il futuro del cavalcavia di corso Avogadro. Per non parlare della famosa commissione che avrebbe dovuto approfondire lo scenario epidemiologico della città, approvata a fine 2020 e che ci avevano assicurato si sarebbe tenuta sicuramente entro gennaio 2021.

Nessuna commissione è stata convocata su questi temi.

Per quanto riguarda la nostra attività consiliare, da inizio anno abbiamo protocollato un ordine del giorno sul tema della Cerutti e diverse mozioni riguardanti: la promozione della campagna vaccinale; la definizione e messa in atto di misure per migliorare la qualità dell’aria; l’attivazione e l’organizzazione di eventi culturali in sicurezza. Si tratta di temi molto importanti e attuali che, a nostro avviso, meriterebbero l’attenzione dell’Amministrazione comunale ma che, ad oggi, non hanno visto neanche calendarizzato un consiglio comunale dove poterne discutere i contenuti.

Abbiamo assistito inoltre alla totale assenza dell’Amministrazione all’assemblea dei lavoratori della Cerutti. Non era presente il sindaco e neanche altri esponenti della Giunta o della maggioranza. Nessuno di loro ha ritenuto quantomeno di manifestare, con la sua presenza, la vicinanza “umana” dell’Amministrazione verso i lavoratori e le famiglie colpite da questa situazione di estrema difficoltà.

Amministrazione e maggioranza che erano invece presenti in gran numero qualche giorno dopo, quando il presidente della Regione Cirio ha fatto visita a Vercelli per mostrare i progetti regionali relativi al “Next Generation Europe”, senza peraltro che ci fosse stata alcuna discussione con la città per l’individuazione delle scelte effettuate e da intraprendere.

In questo caso tutta la maggioranza si è “scomodata” per la presentazione dei progetti, che ricordiamo sono resi possibili grazie alle risorse acquisite a livello europeo dal tanto criticato Governo Giallo-Rosso ed erogate dall’Unione Europea, avversata costantemente dai principali partiti che sostengono questa Amministrazione.