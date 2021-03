Torino: per i saccheggi in via Roma in carcere anche 12 minorenni [VIDEO]

"Quanto avvenuto in centro città ha mostrato una predisposizione alla violenza animalesca, non é stata una ragazzata, sono fatti che non devono più ripetersi". Non usa mezzi termini il questore di Torino Giuseppe De Matteis, che stamattina in tribunale ha commentato le 37 misure cautelari decise nei confronti di altrettante persone, molte delle quali minorenni, responsabili delle devastazioni e dei saccheggi avvenuti il 26 ottobre 2020 in via Roma, durante una manifestazione contro le restrizioni imposte dal governo per limitare i contagi da Covid-19.

Furono 38 i negozi danneggiati, tra cui Gucci, dove fu asportata merce per 200mila euro. Dodici minorenni sono finiti in carcere, uno in comunità mentre per altri 24 ragazzi sono stati predisposti dei provvedimenti di fermo. Un altro responsabile si trovava già in carcere, in quanto arrestato la notte stessa dei disordini.

«Gli scontri di quella sera non hanno nulla a che vedere con la manifestazione pacifica indetta dai commercianti - ha aggiunto il questore - in piazza Castello erano anche presenti ultrà ed esponenti dei centri sociali, ma chi ha commesso i saccheggi sono ragazzi appartenenti a bande autorganizzate, che si sono dati appuntamento sui social per raggiungere il centro e 'fare casino'. Non siamo ancora alle banlieue parigine - ha precisato De Matteis - ma dobbiamo monitorare questo fenomeno per impedire, in un domani non troppo lontano, di avere a che fare con problemi analoghi≥.

Dalle indagini è emerso che i responsabili sono quasi tutti nordafricani, a cui si aggiungono italiani e rumeni, il più giovane ha 15 anni. Uno dei fermati, in particolare, risulta legato alla banda dello spray che nel 2017 si trovava in piazza San Carlo. »Questo episodio ha colpito la nostra città proprio come i fatti di piazza San Carlo - ha detto il procuratore aggiunto Patrizia Caputo - si tratta di ragazzi che hanno quasi mostrato un atteggiamento di sfida, molti abitano nelle periferie della città e hanno precedenti penali».

Soddisfazione è stata espressa dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, per l'operazione della Questura di Torino. «Ringrazio la magistratura e la Polizia di Stato per la complessa indagine che ha consentito di individuare i responsabili degli atti di guerriglia urbana che hanno portato al danneggiamento di numerosi negozi e di auto in sosta, provocando una profonda ferita alla comunità torinese».

«Si tratta - ha proseguito Lamorgese - di una operazione che, a soli quattro mesi di distanza, dà una risposta concreta all'intera città e ai suoi commercianti duramente colpiti da comportamenti criminali, in una situazione di emergenza sanitaria in cui le categorie economiche sono già sottoposte a notevoli sacrifici».