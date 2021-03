Le gare di ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio

Iniziano oggi, martedì 9 marzo, le sfide di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 di calcio: tre le italiane in campo negli otto incontri in programma, tutte chiamate alla rimonta dopo le sconfitte patite all'andata. Il compito sulla carta meno complicato pare essere quello della Juventus, mentre ad Atalanta e Lazio servirebbe un'impresa.

La Juventus, infatti, impegnata con i lusitani del Porto, per ribaltare oggi, martedì 9 marzo alle ore 21.00, l'1-2 maturato in trasferta nei primi 90 minuti e tentare così di entrare tra le migliori otto squadre d'Europa, obiettivo già mancato lo scorso anno, dovrà battere i lusitani al ritorno a Torino per 1-0 o con due gol di scarto per passare il turno.

La Lazio, invece, sarà impegnata contro i tedeschi del Bayern Monaco, campioni d'Europa e del mondo in carica: i panzer teutonici all'andata si sono imposti per 1-4 all'Olimpico di Roma, prenotando un posto nei quarti di finale a discapito dei ragazzi di Simone Inzaghi. La compagine italiana dovrebbe vincere in Germania mercoledì 17 marzo per 0-4, oppure con tre reti di scarto ma segnandone comunque almeno cinque. Un'impresa che resterebbe negli annali del calcio, data la potenza attuale della compagine bavarese.

Il giorno prima, infine, l'Atalanta sarà chiamata ad un'altra impresa, non tanto per il punteggio richiesto, quanto per il blasone dell'avversario: gli orobici saranno impegnati in casa del Real Madrid, vincente all'andata per 0-1 in Italia in una sfida giocata a lungo in dieci contro undici dalla Dea a causa della discutibile espulsione di Freuler.

Il principale dato che è emerso dalle gare d'andata, però, è che, a parte la Juventus, tutte le squadre che avevano chiuso in testa il girone eliminatorio, hanno poi vinto in trasferta contro la seconda classificata della prima fase toccata loro in sorte in sede di sorteggio, Quindi, ad eccezione dei bianconeri, tutte le formazioni che giocheranno in casa il match di ritorno partiranno da una situazione di vantaggio in termini di punteggio, più o meno marcato.

Infatti questa sera i tedeschi del Borussia Dortmund partiranno dal 3-2 contro gli spagnoli del Siviglia, domani gli inglesi del Liverpool ricominceranno dal 2-0 contro i teutonici del Lipsia ed i francesi del PSG amministreranno il 4-1 dei primi novanta minuti contro i catalani del Barcellona. La prossima settimana, infine, gli inglesi del Manchester City ripartiranno dal 2-0 contro i tedeschi del Borussia Moenchengladbach ed i londinesi del Chelsea dovranno difendere l'1-0 contro gli spagnoli dell'Atletico Madrid.

