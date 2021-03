In auto con il coltello: denunciato un 30enne

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia hanno denunciato un 30enne di Quarona per porto ingiustificato di armi.

Lunedì mattina 8, a Quarona, durante un controllo alla circolazione stradale, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Borgosesia ha fermato un’utilitaria condotta da un 30enne del posto. Durante le fasi dell’identificazione, l'uomo manifestava nervosismo tant’è che i carabinieri decidevano di procedere alla perquisizione del veicolo, rinvenendo sulla portiera del conducente un coltello a serramanico con una lama lunga 9 centimetri.

L’arma è stata posta sotto sequestro e il 30enne è stato accompagnato in caserma a Borgosesia e al termine degli accertamenti è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per porto ingiustificato di armi in luogo pubblico.