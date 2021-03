Via libera al secondo Centro vaccinale di Borgosesia

“Facendo seguito a contatti intercorsi, si conferma l’intendimento di poter disporre dei locali ubicati nel complesso immobiliare denominato “Teatro Pro-Loco” (…) al fine della somministrazione dei vaccini anti-covid”: tre ore dopo l’emissione del comunicato stampa nel quale il sindaco Tiramani lamentava inaccettabili lungaggini, l’Asl ha inviato questa nota al Comune di Borgosesia, sbloccando dunque la situazione relativa all’organizzazione per l’avvio della campagna vaccinale, ferma ormai da tre settimane.

Si chiude dunque a tempo di record una querelle che ha visto il Sindaco di Borgosesia mettersi sul piede di guerra per ottenere che l’Asl Vc si attivasse in tempi rapidi per l’organizzazione della campagna vaccinale, evitando di sprecare tempo in ripetuti sopralluoghi senza mai arrivare ad una definizione degli accordi. Visto l’epilogo, il commento di Paolo Tiramani è lapidario: «Al tempo dei social, basta un comunicato stampa o un post per risolvere un problema. Che degrado istituzionale».

Sono bastate tre ore: mai come in questo caso è opportuno dire che volere è potere!