Tiramani: «Sede comunale per le vaccinazioni: non ci siamo. Ma l'Asl cosa aspetta?»

Dopo aver chiesto in Parlamento tempi rapidi a livello nazionale per la campagna vaccinale, il sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani si rivolge al territorio e “tira le orecchie” all’Asl di Vercelli: «Tre settimane fa hanno chiesto al Comune di Borgosesia la disponibilità di spazi dove effettuare le vaccinazioni – spiega Tiramani – noi ci siamo messi immediatamente a disposizione, hanno fatto sopralluoghi al Centro Sportivo Milanaccio e poi al Teatro Pro Loco, individuando quest’ultimo come luogo ideale. Ci hanno chiesto di renderci disponibili per la fornitura degli arredi necessari, mentre l’Asl si sarebbe occupata degli impianti informatici e degli arredi specifici: abbiamo immediatamente risposto positivamente. A questo punto pensavamo che ormai tuto fosse a posto per partire….e invece i giorni passano e siamo ancora al palo».

Tiramani si dice allibito delle lungaggini con cui l’Asl sta procedendo: «Considerando che la vaccinazione della popolazione è evidentemente l’unica soluzione alla pandemia, mi sarei aspettato che ci si impegnasse per risolvere il tutto assai rapidamente – dice irritato – invece stiamo assistendo a un balletto di sopralluoghi, da parte di diversi soggetti, che continuano a rimandare l’avvio delle operazioni: è ora di finirla – sbotta – perché qui si sta giocando sulla pelle della popolazione: è inutile che il Comune si faccia in quattro, e poi l’Azienda Sanitaria si perda nella più insulsa burocrazia: agite».

Al direttore generale, Angelo Penna, Tiramani rivolge un’esortazione che non lascia spazio a dubbi: «Noi in meno di un pomeriggio abbiamo fornito più opzioni, loro in più di 20 giorni non hanno concluso niente». E, riprendendo ciò che poco prima aveva scritto sui social, il sindaco e parlamentare affonda, con una punta di sarcasmo: «Direttore Generale, sveglia… è (quasi) primavera».