Vittone (Osver-Caritas): «Niente vaccino ai nostri volontari: chiudiamo l'Emporio solidale»

Da mercoledì l'Emporio solidale di Vercelli si ferma fino a quando tutti i volontari non saranno vaccinati. La decisione viene comunicata in una lettera del presidente di Osver Caritas, Mino Vittone. «Nonostante le reiterate richieste all’Asl, non si siano trovate 17 dosi di vaccino per continuare un servizio necessario a una dignitosa sopravvivenza di 720 famiglie in difficoltà!» scrive il presidente Osver Caritas.

«Con grande rammarico - prosegue la lettera - comunico la chiusura temporanea dell’emporio della solidarietà di via Laviny, dovuta alla mancata vaccinazione dei volontari addetti alla distribuzione dei generi alimentari. L’acuirsi del contagio da covid-19 anche sul nostro territorio, mette a rischio la salute degli addetti, per la maggior parte in età compresa tra 65 e 81 anni e di conseguenza delle loro rispettive famiglie e, se in attesa dei vaccini adeguati è stato giocoforza affrontare la situazione con i mezzi disponibili, oggi, con i vaccini a disposizione, mi pare da irresponsabile continuare a chiedere a volontari di correre ulteriori rischi. Tanto più dopo aver appreso che i membri di altre associazioni di volontariato, magari anche meno esposti dei nostri che hanno contatti settimanali con 300-400 persone, hanno ricevuto già due dosi o sono in attesa di ricevere a giorni la seconda».

Secondo Vittone una decisione inevitabile, che avrà pesanti conseguenze sugli assistiti. «È triste che a pagare le conseguenze di una scelta siano ancora una volta i più deboli, a cui chiedo perdono di cuore ed è altrettanto triste dover constatare che, nonostante le reiterate richieste all’ASL, non si siano trovate 17 dosi di vaccino. Ma forse il punto è proprio questo: chi non ha voce continua a non averne e magari paga le conseguenze di qualche abuso perpetrato da altri e di cui certamente non ha colpa».