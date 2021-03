Max e Leo Gatto: due zampate che profumano di B

Si è concluso il ventinovesimo turno del campionato di Serie C girone A. Le prime tre della classe fanno punti, la Lucchese vince, crolla il Lecco contro uno straripante Novara e Moreno Longo continua a macinare punti. Andiamo, nel dettaglio, ad analizzare i risultati di questa intensa domenica calcistica.

Il traguardo è vicino

Fondamentale vittoria del Como in casa contro la Pro Sesto per 1-0. La capolista fatica più del previsto a trovare la rete della vittoria: è Max Gatto al minuto 82 a trovare la zampata vincente ed a regalare tre preziosissimi punti. La formazione di casa, con una partita in meno, trova 58 punti (a due distanze dalla Pro Vercelli) e mantiene in comando. Pro Sesto resta a quota 33, e si posiziona nel tredicesimo slot disponibile. Importante vittoria della Giana Erminio nello scontro salvezza contro il Livorno. È Palazzolo, al minuto 20, a regalare la sesta vittoria ai padroni di casa. Resta diciottesima la Giana con 25 punti, stesso discorso per il Livorno che, con 19 punti, continua a posizionarsi come ultima della classe. Vince la Juventus U23 nella complicata gara, in trasferta, contro il Grosseto: 0-1 il tabellino finale. È Da Graca, al minuto 85, a sbloccare e chiudere il match. Il Grosseto, nonostante la sconfitta, resta decima – in zona Playoff – con 38 punti.

Settima posizione per la Juventus che raggiunge quota 46. Esce con le ossa rosse la Pergolettese dopo il match casalingo contro l’Olbia: 0-3 il risultato registrato allo stadio Giuseppe Voltini di Crema. Le reti, tutte nel secondo tempo, portano la firma di Biancu (minuto 73), Ragatzu (minuto 80) e Marigosu al novantaduesimo. Resta quattordicesima la Pergolettese con 32 punti totali. L’Olbia, a quota 31, accorcia ma resta quindicesima. Non continua la striscia di risultati utili il Piacenza di Cristiano Scazzola: nel match, in trasferta, contro la Pro Patria si registra un secco 3-0 a favore dei lombardi. La gara si sblocca al minuto 24 con la rete di Kolaj, raddoppia al ventinovesimo Latte Lath e sempre l’attaccante della Costa D’Avorio la chiude, su rigore, al 50esimo minuto. Dopo la vittoria, la tredicesima stagionale, la Pro Patria trova il sesto posto con 49 punti. Torna in zona Playout il Piacenza: 30 punti e sedicesimo slot disponibile. Sarà un finale di campionato tutto da vivere, nulla (tra promozione diretto e zona Playout) è già deciso.

Torna a vincere la Lucchese: 2-1 il risultato ottenuto nella gara contro il Pontedera. Flavio Jr Bianchi sigla una fondamentale doppietta per il percorso savezza: l’attaccante sblocca il match al minuto 36 e trova il raddoppio, su rigore, al cinquantunesimo di gioco. Magrassi, nel finale, prova a riaprire il match ma il tempo non basta: tre preziosi punti per la Lucchese. Padroni di casa che, dopo la quarta vittoria stagionale, restano diciannovesimi con 23 punti. Resta, nonostante la sconfitta, in piena zona Playoff il Pontedera che con 41 punti ottiene l’ottava posizione. Torna a vincere il Novara che, in casa, ferma per 3-0 il più attrezzato e pericoloso Lecco. Dopo solamente 5 minuti di gioco Migliorini supera Pissardo. Nel finale di primo tempo Zunno sigla il raddoppio e Giuseppe Panico, al minuto 64, chiude definitivamente i conti. Al termine dei novanta minuti regolamentari, gli Azzurri raggiungono quota 34 trovando la dodicesima posizione. Il Lecco resta quarto con 50 punti e, forse, vede spegnersi il sogno promozione diretta. Vince nella complicata trasferta di Pistoia la Pro Vercelli di Mister Modesto per 0-1. L’assenza della colonna difensiva Masi preoccupava ma Auriletto ha sostituito perfettamente il compagno di reparto. Il trio difensivo (Hristov, Auriletto e Iezzi) ha positivamente impressionato e regalato una fondamentale vittoria alla squadra piemontese. Dopo la sconfitta la Pistoiese resta bloccata con 27 punti trovando la diciassettesima posizione. Capitolo nettamente diverso in casa Pro Vercelli: 56 punti (meno due dal Como) e secondo posto sigillato. Fondamentale sarà la prossima sfida contro la capolista per sognare la promozione in B, da prima della classe.

Vince l’Alessandria di Longo in casa contro la mina vagante Aliboleffe per due reti ad una. Di Quinzio sblocca il match al nono minuto. Pareggiano i conti gli ospiti con Giorgione al minuto 76 ma nel finale, al minuto 93, Di Gennaro realizza la rete del raddoppio dei piemontesi. I Grigi raggiungono 50 punti e trovano la quinta posizione. L’Albinoleffe chiude in nona posizione con 39 punti. Pareggio a reti bianche il risultato che si è registrato nell’atteso match tra Renate e Carrarese. I lombardi non hanno trovato la rete dei tre punti ed i toscani hanno raccolto il decimo pareggio stagionale. I padroni di casa restano terzi con un bottino totale di 52 punti (a meno quattro dalla Pro e più due dal Lecco). Resta ancora una volta undicesima (e quindi fuori dalla zona Playoff) la Carrarese: 37 punti totali, ma la corsa alle prime dieci è ad un solo punto di distanza.

La Classifica aggiornata:

- Como, 58 punti (ed una partita in meno) Promozione diretta

- Pro Vercelli, 56 punti, Playoff

- Renate, 52 punti, Playoff

- Lecco, 50 punti, Playoff

- Alessandria, 50 punti, Playoff

- Pro Patria, 49 punti, Playoff

- Juventus U23, 46 punti, Playoff

- Pontedera, 41 punti, Playoff

- Albinoleffe, 39 punti, Playoff

- Grosseto, 38 punti, Playoff

- Carrarese, 37 punti

- Novara, 34 punti

- Pro Sesto, 33 punti (e due partite in meno)

- Pergolettese, 32 punti (ed una partita in meno)

- Olbia, 31 punti (ed una partita in meno)

- Piacenza, 30 punti, Playout

- Pistoiese,27 punti, Playout

- Giana Erminio, 25 punti (ed una partita in meno), Playout

- Lucchese, 23 punti, Playout

- Livorno, 19 punti, Retrocessione diretta