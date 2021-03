Fermati con un po' droga: multa e sequestro

Due sanzioni amministrative per possesso di stupefacenti da parte degli agenti Polfer in servizio nella stazione di Vercelli che hanno rintracciato un cittadino macedone e un cittadino italiano, entrambi risultati in possesso di sostanza stupefacente. In particolare, durante il controllo di polizia sono stati rivenuti alcuni grammi di cocaina e una modica quantità di hashish; pertanto i due ragazzi sono stati sanzionati amministrativamente per possesso di droghe mentre lo stupefacente è stato sequestrato.