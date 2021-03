Albano: tenda degli abbracci alla Casa di Riposo

Caldi e intensi abbracci tra familiari nella Residenza per anziani “Don Dario Bognetti” di Albano Vercellese, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti” e Covid free fin dallo scorso mese di maggio. Una particolare tensostruttura riscaldata a forma di gazebo è stata infatti installata questa mattina nel salone della casa di riposo. Formata da pareti di plastica trasparente e dotata di maniche forate, permette ai visitatori (beninteso dopo aver effettuato un tampone rapido e aver indossato dei guanti) di poter finalmente toccare e abbracciare i propri cari. Un prezioso ‘miracolo’ reso possibile grazie alla generosità dell’avvocato Carlo Olmo, che in questi mesi si è particolarmente distinto nell’aiuto concreto a tutte le persone colpite dalla pandemia.

«L'iniziativa durerà quindici giorni e abbiamo deciso che gli incontri abbiano una durata massima di mezzora, proprio per consentire questa esperienza ai parenti di tutti i nostri attuali ospiti» spiega la direttrice Giulia Rubinato. «Da questa mattina stiamo assistendo a incontri davvero commoventi: questa iniziativa sarà un efficace e potentissimo balsamo per il cuore di persone che dallo scorso autunno, a causa del perdurare della pandemia, non hanno più potuto avere contatti ravvicinati fra loro».