Centro Nuoto, al via i lavori

Sono iniziate nella mattinata di lunedì 8 marzo le operazioni di rimozione dell'eternit dalla copertura del vecchio Centro Nuoto.

Affidate dal Comune alla ditta Alba Terri, gli interventi hanno un costo di poco inferiore ai 40mila euro e permetteranno di velocizzare le successive attività di abbattimento della struttura e di trasformazione della vasca in piscina estiva.

Un intervento per il quale la città è stata ammessa al bando Sport Missione Comune con la possibilità di accendere un mutuo a tasso zero con l'Istituto per il Credito Sportivo.