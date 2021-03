Pistoiese-Pro Vercelli 0-1 (E Modesto ha fatto 13)

Ultima sconfitta della Pro Vercelli: il 19 dicembre, sul campo del Lecco. Poi un cammino impressionante: 8 vittorie, 5 pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime tredici partite. Con 29 punti conquistati e una media punti da record: 2,31 a partita. Qualcuno, nella storia della Pro Vercelli, ha fatto meglio di Francesco Modesto?

A Pistoia, comunque, non è stato facile. Come non sarà facile il prosieguo, ma per ora possiamo solo dire che va bene così. Che a ottobre, ma anche a gennaio con i rifonrzi, era inimmaginabile un cammino così. La cronaca.

Pistoiese-Pro Vercelli 0-1

Marcatori: Gatto (Pvc) al 38';

Pistoiese (3-4-1-2): Perucchini; Baldan, Varga, Salvi; Pierozzi, Spinozzi, Pezzi, Simonti (Renzi 91'); Mal (Momentè 74'); Rovaglia (Lo Faso 74'), Maurizi (Stoppa 82'). A disposizione: Serra, Toselli, Valiani, Lo Faso, Romagnoli, Cavalli, Momentè, Stoppa, Renzi, Romani, Rondinella. All. Riolfo.

Pro Vercelli (3-4-2-1): Saro; Hristov, Auriletto, Iezzi; Mezzoni (Clemente 74'), Nielsen, Emmanuello, Gatto (Erradi 89'); Della Morte, Costantino (Comi 84'), Zerbin (Rolando 74'). A disposizione: Moschin, Tintori, Scalia, Rolando, Romairone, Comi, Awua, Clemente, Esposito, Erradi, Merio. All. Modesto.

Arbitro: Eduart Pashuku

Ammoniti: Salvi, Momenté della Pistoiese; Saro della Pro Vercelli;

Espulso Salvi all'11' per doppia ammonizione.

Angoli: 6 per la Pro, 2 per la Pistoiese.

PRIMO TEMPO

Auriletto difensore centrale, Mezzoni esterno destro, Gatto a sinistra: queste le posizioni dettate da Modesto.

6': ci prova Della Morte dalla distanza, abbondantemente a lato. Affondo pericoloso di Mezzoni sulla destra, niente di fatto, brividi per la retroguardia toscana.

Difensori toscani in difficoltà nel contenere le folate di Della Morte, Costantino e Zerbin.

11': il difensore Salvi stende per la seconda volta Costantino, Pistoiese in inferiorità numerica. La Pistoiese si schiera con un 3-5-1. Unica punta Rovaglia.

Partita non bella, la Pistoiese aumenta l'intensità di gioco.

21': Costantino scarica su Nielsen, tiro da fuori area, alto.

22': bell'affondo di Pierozzi sulla sinistra, cross pericoloso, sbroglia Saro, con tempismo perfetto, di pugno.

24': esterno destro di Maurizi che prova a sorprendere Saro, ma la palla esce, ma non di molto. È la prima occasione gol della partita.

Pro Vercelli più pericolosa sulla destra, con la coppia Mezzoni-Della Morte.

Quando la Pro attacca la Pistoiese si chiude a Riccio, con tutti i giocatori dietro la linea della palla.

31': Cross di Gatto e gol di Costantino annullato per fuorigioco.

33': angolo di Zerbin, testa di Hristov (da buona posizione), fuori, per la disperazione del difensore.

38': Pro in vantaggio. L'azione. Palla a Costantino, che smista per Hristov, che crossa prontamente: colpo di testa vincente di Gatto.

45': terzo angolo per la Pro. Fine del primo tempo.

RIPRESA

51': bella girata di Costantini, risponde con una gran parata il portiere Perucchini.

53': Gatto semina scompiglio in area, che impegna severamente Perucchini.

57': primo angolo per i toscani. Blocca Saro.

Pro Vercelli padrona del campo. Possesso palla e passaggi veloci inverticale, così da sfiancare la Pistoiese, che comunque non molla e lotta alla spasimo per non subire la seconda rete.

62': Gran ripartenza di Emmanuello che scambia con Zerbin ed entra in area, ma l'arbitro interrompe er fallo dello stesso centrocampista.

67': sassata di Emmanuello, centrale però, para Perucchini.

74': due cambia nella Pistoiese, che mette in campo due punte di ruolo (Lo Faso e Momentè), e due cambi anche nella Pro: fuori Mezzoni e Zerbin, dentro Clemente e Rolando.

79': giallo a Saro, reo di aver perso qualche secondo.

84': dentro Comi, fuori Costantino, autore di una gran partita.

86': Galoppata di Clemente che porge a Emmanuello, para Perucchini.

89': esce Gatto, entra Erradi.

Quattro di recupero.

La Pro si difende, la Pistoiese ha una palla gol con Pierozzi, ma, contrastato, tira male.

Meno uno e mezzo.

Meno uno. La Pistoiese, comunque, ci crede. È finita. Prtova di carattere della Pistoiese che, però, non si è mai resa pericolosa.