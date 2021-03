Modesto: «Orgoglioso di allenare questi ragazzi»

«I ragazzi hanno dato la continuità di risultati che è straordinaria: è il frutto del lavoro della settimana e del credere in quello che fanno. Oggi abbiamo fatto una grande partita, specialmente nel gioco: abbiamo creato tanto, peccato non aver chiuso la partita; non ci siamo riuscito ma va bene. Abbiamo comunque fatto tre punti fuori casa, non è mai scontato vincere in trasferta: faccio i complimenti ai ragazzi; dobbiamo continuare a fare come stiamo facendo» le parole, cariche di orgoglio, al termine del match rilasciate da Mister Modesto.

L’allenatore della Pro Vercelli ha poi voluto elogiare la squadra ed il primo gol di Gatto: «È un giocatore che ci rende tantissimo: cresce a livello fisico e ha delle giocate importanti. Oggi ha fatto gol dopo un bel cross: vuol dire che i ragazzi credono in quello che fanno, sono orgoglioso di allenare questo gruppo». In chiusura una piccola anticipazione sulla prossima, fondamentale, gara contro la capolista Como: «Adesso torniamo a casa, ci riposiamo e poi penseremo alla prossima partita».

A rilasciare un commento post partita è stato il difensore Hristov: «Siamo contenti della vittoria, mancano tante partite e dobbiamo stare sul pezzo». Hai fatto un grande assist, un cross al bacio per Gatto: «Grazie, è stato bellissimo: mi sono inserito, ho fatto un bel cross e meno male che Leo ha fatto gol. Questo è il mio lavoro e lo devo fare ogni partita». Un piccolo commento in chiusura sul Como e sulla predisposizione alla fase offensiva: «Vado avanti perché mi piace attaccare. Domani ci riposiamo e martedì prepareremo la partita contro il Como».