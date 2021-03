Web marketing e influencer: un mercato che non conosce crisi

Per molti fare l’influencer corrisponde ad una vita agiata, fatta di viaggi, prodotti in regalo e foto su Instagram. Per molti altri, invece, l’influencer marketing è un duro lavoro fatto di studio, dedizione e passione. Secondo gli esperti del campo, come l’agenzia marketing-seo.it che si occupa di social marketing, dei fratelli Pagini, il settore sta vivendo un periodo di maturità dopo una crescita impetuosa che si è verificata negli anni precedenti. Tra le notizie di web marketing interessanti che riguardano il settore, quindi, c’è la stabilizzazione di un mercato che, nonostante la cattiva reputazione di cui gode, guadagna punti di fatturato di grande valore economico e sociale.

Un importante lavoro di squadra

La crescita riguarda non solo la comparsa di nuove figure all’apice di questa professione ma anche di agenzie e di esperti che lavorano con profitto e che sono costantemente impegnati in campagne, ricerca di contratti e cura di nuovi personaggi in scena. Sono aumentate le aziende e, di conseguenza, anche i posti di lavoro che il settore offre.

Difatti è ormai noto a tutti che dietro un iconico scatto da Instagram vi sia dietro il lavoro di più figure professionali impegnate in tanti aspetti fondamentali per la riuscita di una campagna. In primo luogo ci sono le aziende che ricercano figure a cui affidare la promozione del proprio brand o di un prodotto, ma ci sono anche i fotografi, i social media manager, i grafici, i manager e tutte le “tradizionali” figure d’azienda come addetti alle selezioni, amministrativi, contabili ecc.

Un settore maturo che richiede competenze elevate

A spiegare la “maturità” del settore c’è un cambio di stile del mercato che oggi punta non solo alla notorietà del brand, meglio nota come awareness ma che punta anche al miglioramento della reputazione e alla creazione di community fidelizzate ed affiatate. È per questo che quello che nasce come un settore riservato a pochi appassionati del web diventa un ambito professionale a tutto tondo, capace di creare occupazione e di aumentare in modo molto rapido la media di retribuzioni previste per questo genere di lavoro.

Il settore è cresciuto dal punto di vista del valore economico, dando spazio alle figure più meritevoli che, per l’appunto, non corrispondono ai soli soggetti ritratti in foto e in video. Dietro il personaggio noto c’è uno staff elaborato di figure professionali tecniche, creative e strategiche di alto livello e, per questo, l’innalzamento della qualità di lavoro ha comportato anche una crescita delle competenze richieste per poter lavorare nel settore dell’influencer marketing.

L’evoluzione rapida dell’influencer marketing

Infine il report ha evidenziato come le due piattaforme fondamentali per il settore siano rimaste Instagram e YouTube, con una comparsa in crescita costante di Tik Tok, dove gli influencer prendono il nome di “creator”. Questa piattaforma è nota anche per il fatto che retribuisce i creator più creativi grazie ad un fondo creato appositamente per remunerare la creatività di qualità.

Per tutte queste ragioni il settore ha provocato anche un calo netto dei nano influencer, soggetti con fanbase inferiori ai diecimila fan. Il mercato sembra prediligere i micro-influencer con fanbase tra i trentamila e cinquantamila follower, profili che registrano maggiori opportunità di crescita e che piacciono alle aziende e ai brand in cerca di figure coerenti con la propria mission per instaurare proficue collaborazioni.