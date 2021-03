Derby delle risaie: monologo assoluto di Engas Hockey Vercelli che si impone per 14-2.

Engas Hockey Vercelli si aggiudica il derby delle risaie contro Azzurra Novara per 14 a 2 mettendo a segno la sua quindicesima vittoria consecutiva. Maiuscola prestazione di Juan Moyano, autore di 5 reti e di una quantità impressionante di tiri verso la porta avversaria. Benissimo anche Oscar Ferrari, 3 gol nel secondo tempo e Peter Ehimi, doppietta, sempre nella seconda frazione. Partita vivacissima, dominata dai nerogialloverdi, anche di più di quanto non dica il punteggio finale. In classifica Engas Hockey Vercelli è saldamente in testa con Roller Bassano seconda a 14 punti di distanza. La prossima partita dell’Engas, sarà in trasferta contro il Montecchio Precalcino, sabato 13 marzo alle 20.45.

Primo tempo : Engas entra in campo con un quintetto iniziale inusuale: Lopriore fra i pali, Moyano, Ferrari, Maniero, Perroni. I padroni di casa si fanno sentire immediatamente con un tiro a lato di Maniero e un tiro di Moyano che Marcon para. Passano pochi istanti e proprio l’argentino trova il vantaggio per i vercellesi dalla sinistra dopo una serpentina vincente. Il numero 6 nerogialloverde si ripete subito con una poderosa azione personale in cui dribbla tutta la difesa avversaria e insacca il 2-0. L’Azzurra tenta una replica con Mastropasqua, ma Lopriore para bene. Engas va molto spesso al tiro: Moyano prende l’interno del palo della porta di Marcon, dando l’illusione del gol. I novaresi si affidano ad una bella azione personale di Camporese, ma il portiere vercellese difende bene. Reyes, su contropiede, ha una buona occasione, ma Lopriore esce. Su rovesciamento immediato di fronte, Marcon nega a Ferrari la marcatura. Engas prende un palo con Maniero. La terza rete dell’Engas porta ancora la firma di Juan Moyano ed è frutto di un contropiede veloce: in 10 minuti di gara, l’attaccante ha tirato 10 volte, segnando in 3 occasioni. Nelle file novaresi, esce il capitano Mastropasqua ed entra Baldina. Marcon nega il gol a Perroni, servito da Moyano in una bella azione veloce: molto bravo qui l’estremo difensore novarese a chiudere lo specchio della porta. Primo cambio per i padroni di casa: dentro Brusa, fuori Ferrari. Fra gli ospiti Civa rileva Mele, Tefa entra al posto di Camporese, vittima di un problema ad un pattino. Ancora una volta, la quarta, è Moyano ad andare a rete: lo fa intercettando , di pura velocità, una pallina vagante in area avversaria. Mister De Rinaldis sostituisce Maniero con Ehimi nel finale di primo tempo. Il “bombardamento” nerogiallo verde all’area novarese continua e, sinceramente, riesce difficile tenere il conto di tutte le occasioni create: ricordiamo due traverse di Brusa e Ehimi e due pali di Moyano e Brusa. L’Azzurra crea una chance con Maffè, solo davanti a Lopriore che riesce a bloccarlo. A soli 18 secondi dal termine della prima frazione, Matteo Brusa insacca il 5-0 per l’Engas con un potente tiro scagliato dalla destra a tre quarti di campo.

Secondo tempo : dentro Sebastiano Schena nelle file di Engas Hockey Vercelli. Proprio il giovane numero 29 segna, dopo 10 secondi dall’inizio del tempo, il 6-0, realizzando un rigore. Altre due occasioni sono firmate Brusa, Schena e Maniero. L’appuntamento con la rete per Maniero arriva poco dopo, quando realizza il 7-0 dal centro con un’iniziativa personale. A seguire, Ehimi infila l’8-0 alle spalle di Marcon grazie ad una bella giocata sotto porta; il 9-0 porta ancora la sua firma con un rigore ben battuto. Il Novara colpisce una traversa con Mastropasqua, mentre per i padroni di casa entra Ferrari al posto di Maniero. La decima marcatura vercellese è ancora opera di Moyano, servito da Brusa in contropiede. Pregevole l’unidecisimo gol dell’Engas, con Ferrari che, prima gira dietro la porta di Marcon, e poi gli si presenta davanti, segnando con un alza e schiaccia. A stretto giro, l’Azzurra muove il suo punteggio realizzando un rigore con Baldina, 11-1. Arriva la doppietta anche per Ferrari con il suo 12-1 in contropiede. Motaran rileva Brusa: proprio il capitano nerogialloverde realizza il 13-1 deviando, lestamente, sotto porta, un tiro di Schena. Sul fronte opposto, un bel tiro di Tefa dalla sinistra vale il secondo gol per gli azzurri. Baldina stende in malo modo Motaran e rimedia il blu: Moyano non riesce a trasformate il tiro diretto, si resta sul 13-2. L’ultima rete della serata è la tripletta di Oscar Ferrari con deviazione di Tefa. C’è ancora spazio per qualche scintilla che produce un doppio blu per Maffè e Motaran. Il derby si conclude, così, sul 14-2.

Tabellino

Formazioni. Engas Hockey Vercelli: Lopriore, Motaran (C), Moyano, Ferrari, Maniero, Perroni, Brusa, Schena, Ehimi, Errico. Allenatore: Paolo De Rinaldis. Azzurra Novara : Marcon fra i pali, Mastropasqua (C), Mele, Reyes Oliva, Camporese, Maffè, Baldina, Civa, Tefa, Scarenzi. Allenatore: Claudio Battistelli. Arbitro: Enrico Uggeri.

Reti: 1°T: 23’08 Moyano (HV) 1-0; 21’43 Moyano (HV) 2-0; 15’10 Moyano (HV) 3-0; 17’02 Moyano (HV) 4-0; 0’’18 Brusa (HV) 5-0. 2°T: 24’50 Schena (HV) 6-0; 20’43 Maniero (HV) 7-0; 20.17 Ehimi (HV) 8-0; 18’10 Ehimi R (HV) 9-0; 15’49 Moyano (HV) 10-0; 13’48 Ferrari (HV) 11-0; 13’41 Baldina (Novara) R 11-1; 10,00 Ferrari (HV) 12-1; 7’44 Motaran (HV) 13-1; 7’34 Tefa (Novara) 13-2; 4’20 Ferrari (HV) 14-2.