Modesto: Non mi interessa la classifica o cosa fanno gli altri

Sarà una trasferta in un campo difficile, domani, non ci piove. La Pistoiese, che ha un bisogno disperato di punti, è una squadra che si esalta con le grandi: ne sa qualcosa la capolista Como, sconfitta dai toscani il 31 gennaio scorso.

«E' una buona squadra, l'abbiamo visto nella gara d'andata. A gennaio si sono rinforzati, hanno cambiato allenatore. E' un campo difficile, dove bisognerà essere attenti a tutto, giocare insomma con la massima concentrazione» dice Francesco Modesto. Che dovrà fare a meno di una pedina, importantissima. Non ci sarà infatti Masi, squalificato.

«Non cerco mai alibi, lo sapete. Masi è importante per noi. Detta i tempi di gioco, ha esperienza. Chi lo sostituirà avrà caratteristiche diverse ma farà il suo dovere, come sempre.»

Iezzi giocherà ancora come terzo di difesa?

«Può essere, vediamo.»

Gatto nell'ultima gara ha giocato molto ma molto bene.

«Gatto è un giocatore che ha tutto: ha qualità e quantità, ha anche l'esperienza per leggere la partita e capire che magari è il momento di aspettare. La qualità nell'ultimo passaggio l'ha sempre avuta, è stato quindi bravo il direttore Casella a ingaggiarlo a gennaio. Con lui si è alzata la qualità degli esterni che ho a disposizione.»

La mente di tutti è rivolta alla classifica.

«Ma noi non dobbiamo pensarci, perché la nostra mente deve essere sgombra. Non ci deve interessare né la classifica né cosa fanno gli altri. Noi dobbiamo pensare agli errori che commettiamo e a come correggerli.»

Per 28 partite noi abbiamo visto una Pro Vercelli con una precisa identità di gioco, ma non solo. Abbiamo visto una squadra che lotta, mai un giocatore svogliato. Non solo: alcuni giocatori - si pensi a Comi si pensi ad Emmanuello - sembrano altri giocatori: giocano con la consueta tecnica ma con una grinta mai vista prima.

«Quando parlo di gruppo, di un gruppo importante, mi riferisco, appunto, alla determinazione che tutti ci mettono. Comi ed Emmanuello certo ne sono un esempio. Ma lo sono anche i giocatori che vengono utilizzati di meno. Erradi nell'ultima partita è entrato e ha giocato tre minuti: ha corso come un pazzo e giocato quattro palloni. Da questo punto di vista la squadra, tutta la squadra, va solo elogiata.Quando parlo di gruppo parlo di qualcosa che c'è, che si respira in questa società.»