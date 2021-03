Elezioni, se ne riparla in autunno

Resteranno alla guida dei loro comuni alcuni mesi in più tutti i sindaci del vercellese (e non solo) il cui mandato è in scadenza in primavera: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha apposto la firma sul decreto legge che stabilisce il rinvio delle elezioni amministrative a causa dell’emergenza coronavirus.

Il decreto già approvato dal Consiglio dei Ministri prevede che le elezioni si tengano tra il 15 settembre e il 15 ottobre: nel vercellese, tra gli altri, sono interessati dal voto Santhià e Gattinara (dove i sindaci uscenti Angelo Cappuccio e Daniele Baglione sono al secondo mandato dunque non potranno ricandidarsi), ma in Italia vanno al voto importanti città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino, oltre alla Regione Calabria (per la morte della presidente Iole Santelli) e alle suppletive per la Camera a Siena.