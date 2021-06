Violazione delle norme anti Covid: chiuso un circolo nella zona di corso Prestinari

Ennesima violazione delle norme anti-Covid: a essere sanzionato, questa volta, è un circolo della zona di corso Prestinari dove, nei giorni scorsi, era stato verificato un assembramento di persone provenienti da tutta la Regione che, dopo aver consumato alcolici nel circolo, si erano fermate nelle immediate adiacenze, creando non poco allarme tra i residenti.

La Polizia di Stato di Vercelli, dopo le verifiche del caso, ha disposto la chiusura del circolo stesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Il provvedimento di sospensione dell’attività è stato emanato dal Questore nella giornata di venerdì, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e notificato dalla Squadra Amministrativa, è stato determinato dalle reiterate violazioni riscontrate in merito all’adozione delle cautele necessarie a scongiurare il contagio di Covid19. La scorsa estate, lo stesso circolo era già stato chiuso per motivi di sanità pubblica dopo il contagio scoppiato nelle comunità dominicana di Vercelli e, nel corso dell'anno, è stato più volte teatro di episodi di intolleranza e disturbo della quiete pubblica.

Molti delle persone identificati dalla Squadra Volante erano risultati essere in stato di ebbrezza e saranno contravvenzionati per tale violazione di legge.