«Il tuo sorriso e il tuo sguardo allegro saranno sempre con noi». Lutto per Beppe Giuliana

Tanti amici, all'Isola ma non solo, stanno piangendo in queste ore Giuseppe Giuliana, Beppe come lo chiamavano, morto a soli 59 anni. Da tempo era malato e la notizia della sua morte ha creato un grande cordoglio soprattutto nel rione dove era molto conosciuto e dove gli amici ricordano le chiacchierate sulle bici d'epoca al Circolino, il saluto “Ciao comapgno!", i valori dell'amicizia e la solidarietà che erano stati i cardini della esistenza.

Originario di Caltanissetta, Giuliana aveva vissuto gran parte della sua vita a Vercelli e aveva studiato a Torino. Era stato dipendente della Sfite Berti e aveva una grande passione per la cultura, la lettura e la musica.

A ricordarlo, con parole molto belle è una delle figlie, Marta, che su Facebook ha pubblicato una bella foto di Giuliana accompagnata da queste parole: «Papá. È in questo modo che ti voglio ricordare, con il tuo sorriso dolce ed il tuo sguardo allegro. Non riesco a trovare parole in questo momento, ti ringrazio per l'amore incondizionato che mi hai donato. Ti amo, con tutto il mio cuore».

Giuliana, insieme alla figlie Marta con Federico e Ilaria con Manuel, lascia la compagna Betty Spada con la figlia Alice; fratelli, sorelle e una schiera di amici che in queste ore lo stanno salutando con ricordi molto toccanti. Il rosario sarà recitato domenica 7 marzo alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio di Padova, al rione Isola, mentre la benedizione e il commiato in forma civile verranno sono previsti per lunedì 8 marzo alle ore 12 alla casa funeraria di Caresanablot.