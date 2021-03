Una gerbera gialla per le 250 ospiti delle Rsa vercellesi - FOTO

Un'allegra gerbera gialla per ciascuna anziana ospite delle case di riposo vercellesi. Aderendo alla proposta nazionale di Federfiori, un gruppo di fioristi vercellese ha consegnato a tutte le Rsa cittadine un omaggio che faccia sentire meno sole le anziane ospiti, spesso costrette a lunghe periodi di solitudine a causa del protrarsi del virus. All’iniziativa hanno aderito la Fioreria di Barbara, Silvio Fiori, Ikebana, Verdissima, Carmen Fiori, Verde Idea, Arnone- Green House, Paolo Cavallone, La Margherita, Creazioni di Miriam, Michi e Frida’s.

Circa 250 le anziane ospiti delle Rsa vercellesi: «A tutte loro - hanno detto i fioristi - vorremmo regalare un sorriso e dire che sono sempre nei pensieri dei vercellesi».

La consegna è avvenuta partendo dalla Casa di Riposo di piazza Mazzini dove si sono dati appuntamento anche gli assessori ai Servizi sociali, Ketty Politi, e alle Manifestazioni, Mimmo Sabatino. Poi trasferimento a Sant’Eusebio, Le Maddalene, Piccola Opera Charitas e Casa del Clero. Ad accoglieri, direttori o presidenti delle strutture che poi sono fatti carico di consegnare gli omaggi. «Un piccolo gesto per portare un po’ di colore e felicità ai nostri anziani», dice il commerciante Silvio Gandolfi.

«In questi tempi, purtroppo tristi anche se intorno c'è presagio di primavera, segnaliamo un momento lieto e di buon auspicio - è il ringraziamento della presidente della Piccola Opera, Tiziana Archero - Federfiori offre, per la festa della donna, un fiore a tutte le ospiti delle case di riposo. Come sempre..."ditelo con i fiori" e' sempre da considerare una elegante ed apprezzabile modalita' per trasmettere segnali positivi e di fiducia nel futuro.