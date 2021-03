Scuole: comune per comune ecco cosa succede

A esclusione di nidi e micronidi, da lunedì a fino al 20 marzo, chiudono le scuole del Comuni che fanno parte di distretti sanitari inseriti in Fascia di rischio 1 (cioè di quelli in cui si è superata l'incidenza di 250 casi ogni 100mila abitanti, oppure dove c'è una rilevante presenza di variante o ancora di quelli in cui i casi sono raddoppiati nell'ultima settimana).

SCUOLE CHIUSE: ECCO DOVE

Nell'ex distretto sanitario di Vercelli il tasso di incidenza è di 276 e quello di raddoppio del 2,2, dunque da lunedì saranno chiuse materne, elementari, medie e superiori che si trovano nei comuni di Albano, Alice Castello, Arborio, Asigliano, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crova, Desana, Formigliana, Greggio, Lignana, Livorno Ferraris, Momcrivello, Motta De' Conti, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto, Rive, Ronsecco, Salasco, Sali, San Germano, San Giacomo, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Tronzano, Vercelli, Villarboit, Villata, Vinzaglio.

Nel distretto sanitario di To4: Crescentino (zona rossa), Saluggia, Lamporo

MATERNE, ELEMENTARI E PRIMA MEDIA APERTE: ECCO DOVE

Nell'ex distretto sanitario della Valsesia il tasso di incidenza è 221 e il tasso raddoppio di 1,8. Da lunedì sono garantiti i servizi di nido e micronido, e l'attività didattica in presenza nelle scuole elementari e prime medie dei comuni di Ailoche, Alagna, Alto Sermenza, Balmnuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio con Breia, Cervatto, Civiasco, Coggiola, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Gattinara, Ghislarengo, Grignasco, Guardabosone, Lenta, Lozzolo, Mollia, Pila, Piode, Portula, Postua, Prato Sesia, Pray, Quarona, Rassa, Rimella, Roasio, Romagnano Sesia, Rossa, Rovasenda, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Valduggia, Varallo, Vocca. Per gli studenti dalla seconda media in su è invece prevista attività didattica a distanza.

Distetto di Casale: Trino, Palazzolo

«Avendo come obiettivo scuole aperte e studenti in presenza garantendo la salute di tutti – commenta l’assessore regionale all’Istruzione Elena Chiorino - abbiamo confermato la presenza per i piccoli della fascia 0/3 su tutto il territorio piemontese. Si conferma, inoltre, scuola in presenza per gli studenti disabili, i ragazzi con bisogni educativi speciali e laboratori che non possono essere svolti in dad Proprio perché sappiamo quanto sia difficile per le famiglie questo momento, abbiamo lavorato chirurgicamente sui territori per mantenere aperto il più possibile ove possibile sulla base del nuovo Dpcm che impone regole più stringenti e vincolanti. Alla luce dei dati emersi dalle rilevazioni sui 38 distretti sanitari del Piemonte - spiega Chiorino - si è deciso di applicare misure più restrittive estendendo la dad anche per le scuole elementari, dove l’incidenza dei contagi ha superato la soglia di allerta (250 casi ogni 100 mila abitanti definita dal Governo nel Dpcm) associando il dato di allerta dove la media dell’ultima settimana è risultata almeno doppia rispetto alle tre settimane precedenti segnalata dagli epidemiologi della nostra Unità di crisi».