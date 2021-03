Demolizione del Centro Nuoto: Pd e lista civica chiedono costi e chiarimenti

Nei giorni scorsi è stato affidato l'incarico di smaltire le lastre di eternit venute alla luce - quasi 8 anni fa - dopo il crollo del controsoffitto del Centro Nuoto. Un atto che dovrebbe essere propedeutico allo smantellamento totale della vecchia piscina di via Baratto.

E, proprio sul progetto e sulle sue possibili conseguenze interviene il centro sinistra con un'interrogazione a firma dei consiglieri del Pd e della lista civica Vercelli con Maura Forte.

I due gruppi di minoranza ricordano che “durante il secondo mandato Corsaro, era stato approvato un progetto per ristrutturare la piscina coperta” e che “durante il mandato Forte è stato approvato un progetto redatto dal centro servizio Coni che constava di due fasi: la prima legata alla copertura telescopica della piscina estiva, oggi in avanzato stato di esecuzione, la seconda fase riguardante la riqualificazione dello stabile di proprietà comunale”

«Dal momento che il progetto, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 313 del 02/12/2020, di completamento dell’impianto natatorio centro nuoto di via Baratto nell’allegato “Relazione Generale”,testualmente richiama “L’Amministrazione Comunale, ha di recente optato per il non recupero dei manufatti preesistenti" - scrivono i consiglieri di minoranza - si interroga per sapere: se il progetto che prevede la demolizione completa dei fabbricati preesistenti coperti con una spesa prevista di 1.345.000 euro abbia quantificato il valore dei fabbricati da demolire; l’ammontare dei costi previsti per le demolizioni; e se, considerato che nel recente passato sono stati approvati due progetti di recupero degli immobili ad uso sportivo, vi sono atti con cui l’Amministrazione ha valutato e ritenuto conveniente la spesa complessiva prevista per questo intervento comprensiva della perdita di valore, per la città di Vercelli, dello smantellamento dei fabbricati oggi presenti».