Insegnante della materna a processo: nessuno si è costituito parte civile

Prenderà il via a settembre il processo che coinvolte un'insegnante della scuola materna di Varallo accusata di maltrattamenti nei confronti dei piccoli allievi della sua classe. L'indagine, partita dalla denuncia di uno dei genitori e condotta dai carabinieri, aveva portato, nella primavera del 2019 a un provvedimento di sospensione dal lavoro dell'insegnante e al suo successivo rinvio a giudizio.

Nei confronti della donna, difesa dagli avvocati Fabrizio Mastro e Cosimo Maggiore di Torino, nessuno dei genitori si è costituito parte civile né in rappresentanza dei figli né in proprio. Nel corso dell'udienza di apertura del processo, celebrata martedì davanti al giudice Enrica Bertolotto, l'avvocato Mastro ha prodotto gli esiti di alcune indagini difensive che, con l'accordo della pubblica accusa, sono stati acquisiti come prova, consentendo così di ridurre in modo significativo il numero dei testi che la difesa chiamerà in aula: confermati, invece, i 12 testi dell'accusa, quattro dei quali sono comuni anche con la difesa.