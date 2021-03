Hashish, marijuana e cocaina nascoste in casa: 30enne in manette

Un 30enne di Borgosesia è finito agli arresti per per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nel pomeriggio di giovedì i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Borgosesia, dopo essere venuti a conoscenza da alcune fonti confidenziali che nell’abitazione di un 30enne del posto poteva essere occultata dalla sostanza stupefacente, hanno deciso di procedere alla perquisizione.

In casa del giovane, già deferito in passato per possesso di stupefacenti, i carabinieri hanno rinvenuto 15 grammi di hashish, 7 di marijuana e 3 di cocaina, nonché due bilancini di precisione. Droga e materiale da confezionamento sono stati sequestrati e il 30enne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e nella mattinata odierna è stato accompagnato in Tribunale per la convalida dell’arresto.