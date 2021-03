Vercelli: chiudono scuole, aree sportive attrezzate e giochi per i bambini. "Salve" Valsesia e Trino

Tassi di contagio superiori a 250 ogni 100mila abitanti per il Vercellese: dal lunedì 8 marzo chiudono anche scuole materne ed elementari della città e del distretto scolastico di Vercelli. Restano attivi i servizi per l'infanzia da 0 a 3 anni, quindi nidi e micronidi e vengono garantite le attività per alunni disabili e con bisogni di apprendimento speciali, così come indicato anche dal recente Dpcm. L'ordinanza sarà in vigore fino al 20 marzo, ma se la situazione dei contagi dovesse peggiorare c'è il rischio di dover proseguire anche oltre.

«Da martedì inoltre - aggiunge il sindaco Andrea Corsaro - in città saranno chiuse le aree sportive esterne attrezzate e verranno interdetti giochi e giostrine per i bambini. I parchi resteranno aperti, ma invito tutti i cittadini alla massima prudenza perché l'indice di contagio sta aumentando e rischiamo misure ancora più drastiche».

Per questo viene anche chiesto a un solo componente per nucleo familiare di recarsi nei negozi per la spesa e gli approvvigionamenti.

«La situazione dei contagi è molto delicata - aggiunge il sindaco - nel vercellese il tasso di crescita è di 2,2 ed è già stata superata la soglia dei 250 casi. Dunque la chiusura delle scuole è automatica».

Tutto chiuso anche a Crescentino, che da oggi diventa zona rossa, con una serie di limitazioni molto pesanti sulla mobilità e la chiusura obbligatoria di tutti i negozi non alimentari o individuati come di prima necessità.

Vanno meglio le cose in Valsesia, dove gli indici sono più bassi (intorno a 187 casi) e anche il tasso di crescita è di 1,8: nella parte nord della Provincia, dunque, resteranno aperte anche materne ed elementari, mentre gli studenti dalla seconda media in poi saranno in Dad al 100%. A confermarlo sono il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, e il presidente della Provincia, Eraldo Botta.

Salve anche le materne, elementari e prime medie di Trino, che fanno parte del distretto scolastico di Casale.