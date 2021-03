Oftal: tornano le Uova di Pasqua. E anche quelle "sospese"

Riceviamo e pubblichiamo.

Da domani, durante la messa pre festiva e domenica mattina, incomincia nella parrocchia di San Bernardo, la distribuzione delle ormai tradizionali uova di Pasqua dell’Oftal. Distribuzione che, a partire poi dal weekend successivo, riguarderà diverse altre chiese della diocesi. Con il ricavato l’Oftal finanzierà i pellegrinaggi a Lourdes e in altri Santuari Mariani per i malati e i pellegrini che non possono permetterselo.

Inoltre, come già era avvenuto l’anno scorso, quando la distribuzione era stata impossibile a causa delle rigide norme anti Covid del lockdown, anche quest’anno l’Oftal aggiunge la chance dell’uovo in sospeso. Ciò significa che io posso portami a casa il mio uovo (oppure le mie uova), ma anche pagarne un altro (o altri) che non ritiro.

Questa stessa cosa si può anche fare rivolgendosi alla sede dell’Oftal di piazza Sant’Eusebio (in Seminario) il martedì, il venerdì o il sabato mattina, oppure facendo un’offerta sull’Iban dell’Oftal IT52U0306909606100000017141 indicando nella causale “Uovo in Sospeso”.

Per informazioni e prenotazioni si può telefonare a Silvana 3393318303 oppure a Giuseppe 3381107210 e, per l’area di Santhià, a Paola: 3338378826.