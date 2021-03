Piemonte: i nuovi divieti in vigore fino al 20 marzo

Il Piemonte adotta sul proprio territorio misure da "arancione rinforzato" e vede dunque aumentare il livello di restrizione imposte per limitare il contagio. Dunque anche il vercellese si prepara per un giro di vite (che a Crescentino sarà ulteriormente restrittivo dopo l'ordinanza che le isola in zona rossa).

Una nota diffusa dalla Regione, precisa che «Al fine di limitare la possibilità di occasioni di assembramento, a partire da martedì 9 marzo, in tutto il Piemonte non sarà consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport, come ad esempio scivoli, altalene, campi di basket, aree skate, in aree pubbliche e all’interno di parchi e giardini pubblici (fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità)».

Inoltre domani sabato 6 marzo, l’accesso alle attività commerciali sarà consentito ad un solo componente per nucleo familiare (ad eccezione della necessità di portare con sé minori, disabili o anziani).

Si raccomanda fortemente per le attività di ristorazione la vendita con consegna a domicilio, rispetto all’asporto.

In base al Dpcm entrato in vigore proprio in queste ore, nella zona arancione rinforzato, inoltre, sono vietati gli spostamenti verso le seconde case, anche se all'interno della medesima regione.

Tutte le misure saranno valide fino al 20 marzo incluso.