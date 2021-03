Trino rimette a nuovo l'ex scuola della Robella

La scala interna verrà anch’essa risanata, verranno puliti i gradini in pietra e le solette: le porte interne e la portafinestra sul balcone al primo piano verranno restaurate e ritinteggiate come anche il portoncino dell’ingresso.

«Il vecchio locale bagno presente nel cortile retrostante verrà demolito e il cortile verrà in parte pavimentato in autobloccanti e in parte coltivato a prato - aggiunge il sindaco - Il sottotetto verrà isolato a pavimento, le due griglie esistenti verranno chiuse dall’interno mediante serramenti in alluminio vetrati, con apertura a vasistass, non visibile all’esterno».

Ulteriori interventi riguarderanno l’impianto elettrico che verrà adeguato nei locali a piano terra e lungo la scala, e l’impianto fognario esterno verrà rifatto perché obsoleto.