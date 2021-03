Cirio: «Chiusura delle scuole, una mossa importante per arginare la terza ondata» - VIDEO

«Il virus è cambiato, ha sviluppato varianti che si diffondono in modo molto più rapido e che attaccano ogni fascia di età. Dunque anche le strategie per affrontarlo devono adeguarsi. Siamo in una fase molto delicata e la Regione deve assumere decisioni gravi ma purtroppo inevitabili».

Prima di un focus sulla situazione del Vco, il presidente della Regione, Alberto Cirio, traccia un bilancio generale della situazione in Regione e sulle imminenti misure che verranno prese e che potrebbero riguardare anche il vercellese. Ecco le sue parole ai microfoni dei colleghi di Ossolanews.

Come anticipa il presidente Cirio, la decisione definitiva sulla Dad per elementari e materne verrà presa, «con misure chirurgiche» nella giornata di venerdì.