Basilica di Sant'Andrea e parcheggi: un'interrogazione

La Città di Vercelli da molti anni ha avviato progetti di valorizzazione del proprio patrimonio artistico al fine di consolidare la propria immagine di “Città d’arte”; parallelamente sono state assunte iniziative e realizzati interventi di riqualificazione urbana che hanno portato in particolare il centro storico a riguadagnare la propria fisionomia antica in un’ottica anche di miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici

Vista l' attuale ampia disponibilità di aree di parcheggio nella zona della stazione ferroviaria a disposizione dei viaggiatori e, più in generale, delle attività concentrate nella zona nord del centro urbano, tenendo oresente l’apertura a fine 2019 del parcheggio da 120 posti auto in Corso Fiume

Lo scorso 5 marzo gli scriventi hanno protocollato un’interrogazione avente ad oggetto “Parcheggi su Via Galileo Ferraris presso Piazza Roma”, in cui si chiedeva all’Amministrazione se stesse valutando il ripristino dell’area pedonale su via Galileo Ferraris angolo Piazza Roma, per meglio valorizzare il complesso abbaziale di Sant’Andrea