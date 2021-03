Soccorso notturno a un uomo caduto in casa

Intervento notturno dei Vigili del fuoco, chiamati intorno alle 2 della notte, a soccorrere una persona vittima di una caduta in casa. Due squadre della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenute in viale Rimembranza 14 in un alloggio posto al terzo piano. Giunto sul posto il personale dei Vigili del fuoco si adoperava per accedere tramite autoscala al balcone dell'alloggio e forzando la finestra riusciva a entrare in casa, garantendo così l'accesso del personale 118 che si è occupato del soccorso sanitario della vittima che risultava caduto in casa. L’uomo è poi stato trasportato presso pronto soccorso di Vercelli per le cure del caso.