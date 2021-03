PalaPiacco: posato il parquet. Palazzetto completamente rimesso a nuovo

Con la posa del nuovo parquet, effettuata nel giro di pochi giorni, stanno andando verso la conclusione i lavori di riqualificazione del PalaPiacco di via Donizetti, importante struttura sportiva dedicata, negli ultimi anni, al basket, alla ginnastica al volley e al calcio a 5. L'intervento del Comune, finanziato grazie alla partecipazione al bando Sport Missione Comune, ha richiesto una spesa di circa 750mila euro: sono stati rifatti impianti, spogliatoi, servizi igienici, la palestrina per il riscaldamento pre gara, il riscaldamento, che dal soffitto è stato messo a pavimento, è stata rinnovata l'illuminazione, la tinteggiature della pareti e, ora, è stato ultimato il parquet. Un restyling radicale, seguito passo a passo dall'assessore ai Lavori pubblici Massimo Simion e dal collega allo Sport, Mimmo Sabatino, che, alla ripresa dell'attività sportiva, consentirà alla città di avere una struttura moderna e funzionale. Intanto, grazie a un risparmio di asta, sono stati approvati ulteriori finanziamenti per la sistemazione della copertura che potrà essere effettuata senza interferire con le attività interne e, grazie al nuovo bando Sport Missione Comune, verrà successivamente avviato un secondo lotto di interventi relativi al miglioramento energetico e termico del complesso.