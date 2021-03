Rolando-gol: Pro in vantaggio dopo 45'

PRO VERCELLI-PERGOLETTESE 1-0

MARCATORI: Rolando al 10'.

Pro Vercelli (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, Iezzi; Clemente, Awua, Emmanuello, Gatto; Rolando, Comi, Zerbin. A disposizione: Tintori, Scalia, Nielsen, Romairone, Della Morte, Esposito, Erradi, Merio, Costantino, Mezzoni. All. Modesto.

Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Candela, Bakayoko, Lucenti, Villa; Girelli, Duca, Varas; Morello, Longo, Ferrari. A disposizione: Soncin, Andreoli, Figoli, Scardina, Tosi, Palermo, Ferrara, Lamberti. All. De Paola.

Arbitra Delrio di Reggio Emilio

Ammoniti: Ferrari della Pergolettese;

PRIMO TEMPO

4 minuto, primo affondo degli ospiti. Cross di Morello (bestia grama per Hristov) ma Longo sfiora soltanto a tu per tu con Saro.

Pro Vercelli in vantaggio. Dalla sinistra, cross veloce e calibrato di Gatto per Rolando che, di testa, anticipa tutti. Al 10'. Per l'attaccante è la rete numero 8.

19', primo corner per gli ospiti, che praticano un buon calcio, con buoni fraseggi a centrocampo e aperture verso gli esterni. Ma la difesa Bianca controlla bene. Buona l'apporto di Awua in interdizione, Iezzi, da difensore sul centro sinistra, se ls ta cavando egregiamente.

28': Hristo il grande. Anticipa un attaccante, si libera di un altro avversario e poi avanza costringendo al fallo Ferrari. Che becca il giallo.

32': stop al volo e cross immediato dalla sinistra di Gatto, da applausi.

43': ancora un'azione travolgente di Gatto sulla sinistra, gram partita, oggi, dell'esterno.