Pro Vercelli-Pergolettese 1-0. (Secondo posto e 12° risultato utile consecutivo)

PRO VERCELLI-PERGOLETTESE 1-0

MARCATORI: Rolando al 10'.

Pro Vercelli (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, Iezzi; Clemente (Mezzoni dal 83'), Awua (Nielsen dal 70'), Emmanuello, Gatto; Rolando (Della Morte dal 70'), Comi (Costantino dall'83'), Zerbin (Erradi dal 92'). A disposizione: Tintori, Scalia, Nielsen, Romairone, Della Morte, Esposito, Erradi, Merio, Costantino, Mezzoni. All. Modesto.

Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Candela, Bakayoko, Lucenti, Villa; Girelli, (Figoli dal 55') Duca (Palermo dal 77'), Varas; Morello, Longo, Ferrari (Andreaoli dal 46'). A disposizione: Soncin, Andreoli, Figoli, Scardina, Tosi, Palermo, Ferrara, Lamberti. All. De Paola.

Arbitra Delrio di Reggio Emilio

Ammoniti: Ferrari della Pergolettese; Masi, Emmanuello, Awua, Gatto della Pro Vercelli.

PRIMO TEMPO

4 minuto, primo affondo degli ospiti. Cross di Morello (bestia grama per Hristov) ma Longo sfiora soltanto a tu per tu con Saro.

Pro Vercelli in vantaggio. Dalla sinistra, cross veloce e calibrato di Gatto per Rolando che, di testa, anticipa tutti. Al 10'. Per l'attaccante è la rete numero 8.

19', primo corner per gli ospiti, che praticano un buon calcio, con buoni fraseggi a centrocampo e aperture verso gli esterni. Ma la difesa Bianca controlla bene. Buona l'apporto di Awua in interdizione, Iezzi, da difensore sul centro sinistra, se ls ta cavando egregiamente.

28': Hristo il grande. Anticipa un attaccante, si libera di un altro avversario e poi avanza costringendo al fallo Ferrari. Che becca il giallo.

32': stop al volo e cross immediato dalla sinistra di Gatto, da applausi.

43': ancora un'azione travolgente di Gatto sulla sinistra, gran partita, oggi, dell'esterno.

SECONDO TEMPO

Nella Pergolettese esce Ferrari ed entra Andreoli, Comi si presenta con una vistosa fasciatura, Costantino e Nielsen scaldano i motori. Si comincia.

4': Ammonito Masi che, già diffidato, salterà la Pistoiese. Ammonito anche Emmanuello (al 5').

6': Comi serve Zerbin, gran tiro ravvicinato, para il portiere.

13': cross delizio di Gatto, la difesa ribatte, palla sui piedi di Emmanuello, sberla da fuori, alta.

15': Comi placcato in area (con maglia che si allunga) ma l'arbitro (figlio del ministro) dice che no, non è rigore.

20': tiretto da fuori dell'ex Varas, para facile Saro.

25': esce Rolando ed entra Della Morte; esce Awua ed entra Nielsen.

30': azione della Pro che si sviluppa a destra e prosegue a sinistra, con tiro finale di Emmanuello, ma la difesa si salva in angolo.

La partita comunque è aperta: la Pergolettese non molla.

32': Gatto a Zerbin seminano scompiglio, palla a Della Morte che solo davanti al portiere sciupa malamente e si dispera.

La Pergolettese comunque è sempre pronta a fare male.

38': escono Clemente e Comi, entrano Mezzoni e Costantino.

La Pergolettese attacca a testa bassa, Modesto è sconsolato.

42': ripartenza della Pro, con Costantino che però, da posizione defilata, manda sul fondo. Altra ripartenza, palla a Zerbin, che però insiste nel dribbling e perde palla.

Mancano 3 minuti.

Quattro di recupero. Modesto fa scaldare Erradi.

91': tiro dalla distanza di Emmanuello, sul fondo. Esce Zerbin, entra Erradi.

93': errore di Bakayoko, Costantino non ne approfitta.

93': Hristov atterrato, è rigore, nettissimo, l'arbitro, in giornata di (dis)grazia non solo non concede il penalty. Ma ammonisce Hristov. Cose mai viste al Piola.



Doveva vincere per 3 reti a zero, almeno la Pro, ma si son messi di mezzo attaccanti spreconi e l'arbitro, pessimo ma tanto.