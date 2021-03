Modesto: «I ragazzi sono stati tosti, complimenti a Iezzi»

«La partita di oggi ha un valore importante, non solamente per i tre punti. Come avevo detto in precedenza, affrontavamo una squadra che sa giocare a calcio, con giovani interessanti. I ragazzi sono stati bravi a fare gol nel primo tempo ed essere tosti» il commento del Mister.

Francesco Modesto, al termine della gara, ha voluto esprimere la sua opinione: «La Pergolettese non ha mollato: sono una bella squadra e sanno giocare a calcio. Non siamo riusciti a chiudere la gara, ma la vittoria di oggi ci ha dato un segnale forte. È stata una grande vittoria. Lo ripeto, complimenti alla Pergolettese perché giocano molto bene a calcio, oggi non era per niente facile fare risultato». Un commento poi su Roberto Iezzi: «Oggi Iezzi ha giocato in una posizione che probabilmente non si sarebbe neanche sognato, ma l’ha interpretato molto bene: tatticamente e dal punto di vista nervoso sa fare tutto, oggi ho avuto un’altra conferma. Ho la fortuna di allenare un grande gruppo, costruito molto bene». Peccato non aver chiuso la partita?: «Abbiamo avuto diverse occasioni per chiuderla, ma non ci siamo riusciti: non posso però lamentarmi, la concentrazione è sempre stata molto alta. Da domani inizieremo a lavorare in vista della Pistoiese».

A parlare è stato Leonardo Gatto: «Quella di oggi è stata una buona prestazione, abbiamo vinto e portato a casa altri tre punti importanti per la classifica. Dobbiamo mantenere i piedi per terra, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che siamo forti e che andiamo molto forte. Ora la testa deve subito andare alla trasferta di Pistoia, perché dobbiamo fare un’altra vittoria». Come ti trovi alla Pro Vercelli?: «mi trovo benissimo, ringrazio Mister Modesto e il Direttore Casella per avermi permesso di tornare qui: sto giocando in un ruolo quasi nuovo per me, il quarto di centrocampo; ma mi trovo davvero bene e spero di ripagare sul campo la fiducia con grandi prestazioni». Un commento verso la prossima: «Dobbiamo capire che siamo ragazzi umili, che lavorano tanto: riportiamo in partita quello che proviamo in allenamento. Pensiamo partita per partita, poi il 25 aprile tireremo le somme».