Pd e lista civica: «Assembramenti: quali controlli vengono fatti in centro?»

Interrogazione di Pd e Lista civica sul rischio di assembramenti in centro negli orari pomeridiani e nei giorni di mercato.

«Da diversi giorni sono sempre più insistenti le segnalazioni di cittadini allarmati per l’alta concentrazione di persone per le vie del centro, in corso Libertà, piazza Cavour e così via, specie nel tardo pomeriggio, nei fine settimana, al martedì e venerdì mattina durante il consueto mercato - scrivono i consiglieri Maura Forte, Alberto Fragapane, Manuela Naso, Carlo Nulli Rosso, Michele Cressano e Alfonso Giorgio - Gli assembramenti aumentano fortemente i contagi con il rischio di raggiungere rapidamente numeri difficilmente gestibili di diffusione del virus, inoltre aumenta il rischio di diffusione delle varianti del Covid di cui già si conosce la rapidità nella diffusione».

Secondo i firmatari dell'interrogazione «le condizioni di assembramento, constatato, nelle vie del centro si accompagnano al mancato rispetto del distanziamento sociale e spesso anche le mascherine non vengono indossate correttamente oppure non vengono proprio indossate».

Da qui la richiesta di sapere «Quali attività di controllo, mediante la Polizia Municipale”vengono giornalmente realizzate da parte dell’Amministrazione, in quale fascia oraria, in quali zone della città e quante sanzioni sono state comminate agli eventuali trasgressori».