Aumento di casi e variante inglese. Cirio : "Tutto il Piemonte rischia la zona rossa"

La nostra regione potrebbe tornare in un lockdown generale, dettato dalla variante inglese del virus e dall’aumento repentino dei contagi, considerata una criticità da non sottovalutare.

Cirio , ieri sera, in un primo momento ha parlato di una decisione che potrebbe addirittura giungere nelle prossime 48 ore. Per poi, però, correggere il tiro poco dopo , ribadendo come questi provvedimenti vengono adottati sulla base di report, e che quindi un passaggio del genere potrebbe non essere così immediato.

Sullo sfondo rimane la delicata situazione regionale: il 25 febbraio, in Piemonte, sono stati osservati 1.387 casi con un tasso di incidenza settimanale di 169 casi x 100 mila abitanti.

Dalle 19 zona rossa a Bricherasio e Scalenghe

Da questa sera alle 19, fino a venerdì 12, scatta la zona rossa in altri 14 Comuni piemontesi: nel Torinese a Bricherasio e Scalenghe, mentre nel Cuneese Crissolo, Oncino, Ostana, Paesana, Sanfront, Rifreddo, Gambasca, Martiniana Po, Revello, Envie, Barge e Bagnolo.

Previsto quindi l'innalzamento dei provvedimenti per contrastare il contagio, dal divieto di spostamento anche all'interno del Comune, alla sospensione dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, fino al potenziamento del tracciamento con i tamponi.

I 14 comuni si aggiungono a Cavour e ad altri 7 comuni della Val Vigezzo, nel Vco, già inseriti in zona rossa nei giorni scorsi, per un totale di 22 comuni in zona rossa in questo momento in Piemonte.