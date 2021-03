Prefabbricati Guerrini, tra i leader del settore, presenta le novità in campo di Innovazione e Design

La Prefabbricati Guerrini, da alcuni decenni, ha intrapreso un percorso di studio e d’innovazione architettonica che l’ha portata a ideare per i propri clienti soluzioni di altissima qualità.



I tamponamenti prodotti nelle due sedi di Santhià e di Bianzè (VC) hanno caratteristiche peculiari di ordine statico strutturale, sono prodotti da due degli impianti di betonaggio tra i più moderni d’Italia, e i pannelli esterni così confezionati consentono una realizzazione strutturale ed estetica di notevole pregio.



Nell’ultimo decennio, l’azienda ha concentrato uno dei suoi focus sul continuo miglioramento delle prestazioni energetiche dei propri pannelli esterni. Con uno spessore di 30/35 cm e con l’utilizzo di elementi a completo taglio termico si raggiungono coibenze termiche molto elevate (0,26 W/mq°C di valore U di trasmittanza termica), risultati che consentono enormi migliorie per il risparmio termico e nell’ottica dell’abbattimento delle emissioni in atmosfera.

Per richieste di clienti particolarmente esigenti si sono raggiunte coibenze pari a 0,18-0,15 W/mq°C, che hanno così permesso la costruzione di edifici quasi a “impatto zero”.

Particolari studi sono stati realizzati nell’ambito di edifici con forte umidità interna (es. lanifici, lavanderie, ambienti alimentari, ecc.): in questi settori Prefabbricati Guerrini ha sviluppato l’inserimento di opportune barriere al vapore che consentono un perfetto funzionamento dell’involucro edilizio, impedendo di fatto la nociva formazione di condensa.

Sulle finiture esterne, la Prefabbricati Guerrini ha portato l’evoluzione architettonica ai suoi massimi con la collaborazione di numerosi professionisti del settore (architetti, ingegneri e geometri) e dei propri committenti.

Proprio in questi giorni l’azienda sta montando alle porte di Torino il nuovo DATACENTER di TIM che, grazie ad un innovativo progetto voluto dalla committenza e dal progettista architettonico, sta ricevendo molti consensi. Si tratta di una struttura realizzata da pannelli esterni in graniglia levigata e successivamente cannettata con la roto-levigatrice verticale presente nello stabilimento di Santhià (VC), con al suo interno dei moduli di vetro-cemento: quando verranno illuminati (con un sistema appositamente studiato), conferiranno alla costruzione un’architettura avveniristica.

Nella vicina Francia, Prefabbricati Guerrini ha da poco terminato un lavoro di rilevante complessità: un visionario architetto ha progettato un nuovo centro sportivo per il Ginnasio di Digne le Bains con dei para-aste architettonici in calcestruzzo, con dimensioni e spaziature differenziate.

Il risultato (ad opera ancora in costruzione) è già pienamente percettibile e di sicuro impatto estetico e funzionale.

La Prefabbricati Guerrini ha poi sempre dedicato ampia attenzione all’inserimento ambientale delle proprie costruzioni in ambito rurale: colorati in pasta gialli (giallo piemontese e giallo lombardo), pareti e pilastri rivestiti con mattoni fatti a mano, matrici con mattone rustico, matrici ad effetto legno, tetti con finiture antichizzate, ecc. I risultati sono estremamente piacevoli e rispettosi del contesto naturale in cui le costruzioni sono state progettate e realizzate.

Le “pelli” esterne prodotte dall’azienda spaziano in quasi cento possibili varianti di finitura; un cenno particolare va dato alle realizzazioni eseguite con matrice. Il risultato è, in questo caso, di altissimo livello e va a soddisfare le esigenze architettoniche di ogni tipo.

Il servizio tecnico e commerciale di Prefabbricati Guerrini è a disposizione di professionisti e clienti per lo studio di soluzioni tecniche e di finitura per soddisfare al meglio ogni richiesta.

Gli uffici della sede di Santhià (VC) si trovano in corso Vercelli 13.



Per informazioni: www.prefabbricatiguerrini.it

Tel. 0161 931614 - 0161 931615

u.commerciale@prefabbricatiguerrini.it