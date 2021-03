Cerutti verso il baratro: per ora il compratore non c'è

Crisi della Cerutti: Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil di Alessandria e Vercelli chiedono due tavoli urgenti al ministero dello Sviluppo Economico e al ministero del Lavoro, per quanto concerne l’aspetto industriale, «poiché il rischio è che a conclusione della procedura ex art. 47 i 280 dipendenti confluiscano dentro il fallimento senza una copertura dal punto di vista degli ammortizzatori sociali, con la conseguenza che l’azienda privata delle sue professionalità perda di valore e di prospettive industriali». La richiesta, avanzata nel corso dell'incontro tra sindacati, curatori, amministrazioni locali e Regione, è stata condivisa da tutti i presenti alla riunione. Anche perché, come hanno confermato i curatori, «a oggi si sono manifestati più soggetti potenzialmente interessati all'acquisizione, ma non ancora tramutati però in una proposta concreta».

Alla presenza dell'assessore al Lavoro, Elena Chiorino, dei rappresentanti delle amministrazioni comunali di Vercelli e Casale Monferrato e dei curatori fallimentari, i sindacati hanno ribadito le perplessità rispetto all’avviata comunicazione dell’ex art. 47, all’interruzione del contratto d’affitto e al totale blocco dell’attività produttiva, considerando che era in fase di conclusione il montaggio di una macchina praticamente pronta da consegnare, che avrebbe potuto portare nelle casse dell’Azienda denaro utile a fronteggiare una situazione deficitaria dal punto di vista economico.

«Inoltre - scrivono i sindacati in una nota unitaria - abbiamo chiesto se esiste una formale e concreta proposta per acquisire la Newco, oltre a un’eventuale manifestazione d’interesse». Ottenendo una risposta interlocutoria che non autorizza a sperare in un'esito rapido della vicenda. Ed è invece proprio il tempo a mancare: da metà marzo, infatti, tutti i 280 lavoratori saranno senza più alcun paracadute economico.

«Abbiamo chiesto l’impegno alla curatela di garantire il più possibile la permanenza con un impegno industriale dei siti produttivi sui territori di Vercelli e Casale, la difesa degli attuali numeri occupazionali e del marchio. Abbiamo segnalato la necessità a individuare ulteriori strumenti di ammortizzatori sociali per i 280 dipendenti. Per effetto di quanto sopra abbiamo chiesto di poter condividere con tutti i soggetti al tavolo la necessità di sollecitare un’apertura dei tavoli al ministero», concludono i sindacati.