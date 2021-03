Violazione del coprifuoco e delle norme anti-Covid: due sanzioni

Erano in auto insieme, in violazione del coprifuoco e, pur non essendo conviventi, non indossavano la mascherina. Sanzionati, nella notte tra il 1° e il 2 marzo, un uomo e una donna fermati dalla Polizia di Stato, lungo la Tangenziale Ovest.

A bordo della vettura viaggiavano un uomo e una donna, non conviventi, sprovvisti di mascherina e che non erano in grado di giustificare la violazione del coprifuoco.

Alle richieste di chiarimento rivolte dagli operatori, i due riferivano semplicemente che si stavano recando, in piena notte, a Torino.

L’uomo e la donna, entrambi residenti a Vercelli, sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme per il contenimento dell’epidemia da Covid – 19.