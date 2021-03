«Che fine hanno fatto le mie bollette Atena-Asm?»

Lettera aperta ad Atena Iren.

Gentile direttore,

Non sapendo come risolvere il problema, mi rivolgo a Lei premettendo un momento di storia.

A dicembre 2020 il giorno 23 ricevo la bolletta di due utenze luce-gas emessa il 24 (bah!) con pagamento il 18 (doppio bah!)

Nel mese di febbraio dovrei ricevere le bollette sempre delle due utenze del bimestre successivo; il giorno 15, non ricevendo nulla, chiamo il numero verde per avere delucidazioni e una voce registrata mi comunica che causa covid l’attesa sarà lunga, pertanto desisto.

Il giorno 25, nulla avendo ancora ricevuto e non volendo passare per inadempiente, riprovo e dopo pochi secondi sono messo in contatto con un operatore a cui spiego che non ho ancora ricevuto le bollette delle due utenze, l’addetto si fa dare il mio indirizzo di posta elettronica e mi assicura che tutto si risolverà.

A tuttora non avendo ricevuto alcun riscontro spero che, leggendo queste poche righe sugli organi d’informazione, si riesca a risolvere la situazione naturalmente senza costi aggiuntivi.



Con viva cordialità